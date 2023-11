Vladimir Jugovic, ex centrocampista serbo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della nuova avventura di Cristiano Giuntoli in bianconero

PAROLE – «Giuntoli. Un dirigente non fa la differenza soltanto con gli acquisti, ma da quando c’è lui si avverte una logica diversa. E si vede che è un uomo che trasmette sicurezza all’allenatore, alla squadra e all’ambiente. Un po’ come Marotta, uno che ha tenuto in alto la Samp per anni, poi ha vinto con la Juve e si sta ripetendo all’Inter».

