L’ex centrocampista Vladimir Jugovic ha espresso il suo parere sul big match che si terrà domani sera a San Siro.

Vladimir Jugovic ha parlato di Inter-Juventus nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport. “Inter-Juve è il bello del calcio. Arriva dopo un lungo duello e vale come una finale. Finalmente è tornato il derby d’Italia di un tempo, il massimo dello spettacolo per i tifosi. In questo tipo di partite deve uscire la forza di una squadra. Chi vince a San Siro non conquista il campionato, ma lancia un messaggio forte che può spostare gli equilibri interni ed esterni”.

tifosi dell’Inter

Il pronostico

“Punto sulla Juve perché spero che la lotta scudetto sia avvincente fino a maggio. Se vince l’Inter, invece, la squadra di Inzaghi prende un bel vantaggio e anche la partita da recuperare per gli impegni di Supercoppa. Non credo che Inter e Juventus giocheranno in partenza per il pareggio. Però, nel caso, il pari in trasferta non sarebbe un brutto risultato per i bianconeri. Significherebbe restare in scia all’Inter nel momento più caldo visto che a fine mese Lautaro e compagni avranno gli ottavi di Champions contro l’Atletico, un’altra mia ex squadra”.

La sfida a centrocampo tra Barella e Rabiot

“È una bella lotta. Parliamo di due centrocampisti di spessore. Rabiot è più fisico, Barella più imprevedibile”.

L’uomo più pericoloso dei nerazzurri

“Lautaro, una punta top. Mi piace come si muove: si sposta sempre, è velenoso per i difensori”.

L’articolo Jugovic: “Il derby d’Italia è il bello del calcio, punto sulla Juve, Barella-Rabiot bella sfida” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG