L’ex centrocampista Vladimir Jugovic ha anticipato i temi del derby d’Italia che si giocherà a distanza fino allo scontro diretto di fine novembre.

L’Inter ha 2 punti di vantaggio sulla Juventus dopo 11 giornate di campionato e già moltissimi addetti ai lavori restringono a queste due squadre la lotta alla vittoria del Tricolore. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Vladimir Jugovic che ha parlato delle due squadre in lotta per lo Scudetto. “Juve-Inter è un classico del calcio italiano, mi aspetto una partita equilibrata. Sicuramente sarà più importante per la squadra di Allegri. Questione di consapevolezza ancora prima che punti”.

Gli obiettivi

“Quando sei alla Juve hai sempre l’obbligo di lottare per lo scudetto. E all’Inter è la stessa cosa. Sorpreso dai bianconeri? No, perché Allegri è molto bravo a organizzare le proprie squadre e in modo particolare la fase difensiva. Con questo tipo di gioco ha vinto tanto in Italia, non lo scopriamo certo oggi”.

Su Giuntoli

“Un dirigente non fa la differenza soltanto con gli acquisti, ma da quando c’è lui si avverte una logica diversa. E si vede che è un uomo che trasmette sicurezza all’allenatore, alla squadra e all’ambiente. Un po’ come Marotta, uno che ha tenuto in alto la Samp per anni, poi ha vinto con la Juve e si sta ripetendo all’Inter“.

Il gradimento

“Mi piacciono molto Rabiot e Barella. Per l’azzurro ho un debole: è dinamico, si inserisce con i tempi giusti e spesso fa gol”.

