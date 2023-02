L’ex centrocampista della Juventus, Jugovic parla alla Gazzetta dello Sport dei bianconeri, ecco cosa dice uno degli eroi dell’ultima coppa.

Sono queste le parole dell’ex regista bianconero, Jugovic, che intervistato alla Gazzetta dello Sport parla così della Juventus: “i bianconeri, nonostante il pareggio dell’andata, partono favoriti. Quando indossi la maglia della Juve sei obbligato a passare il turno. A me hanno sempre insegnato che in questo club non si scelgono gli obiettivi e non si fanno calcoli. Si gioca per arrivare in fondo a tutto. Sono convinto che la squadra di Allegri possa avere un ruolo da protagonista in Europa League.“

Conclude così: “La Juventus, pur avendo una storia immensa, non alza un trofeo internazionale dai miei tempi. Prima o poi dovrà tornare a vincere: l’Europa League è una grande opportunità. Il Nantes nel 1996 ha portato bene… Ricordo anche un aneddoto simpatico. In Francia, a fine partita e finale di Roma conquistata, incontrai Eros Ramazzotti allo stadio, uno dei miei cantanti preferiti oltre che un grande tifoso della Juve. Mi regalò un suo cd.“

