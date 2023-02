Sono queste le parole di Bobo Vieri, l’ex calciatore parla nella sua BoboTV dell’Inter, ecco cosa dice l’ex nerazzurro.

Su Twitch nella BoboTV parla l’ex giocatore Bobo Vieri, ecco cosa dice il giocatore nella sua trasmissione sull’Inter: “La squadra di Inzaghi ha avuto alti e bassi. Mi aspetto sempre di vederla giocare bene, per me è una super squadra e si vede anche dalla panchina. Brozovic non riesce ad entrare perché stanno facendo benissimo Calha, Miki e Barella. Lukaku non sta giocando perché Lautaro e Dzeko stanno bene. Credo che per Romelu non sia una questione di testa.”

Conclude così: “All’Inter gli vogliono bene tutti, può solo prendere cose positive, deve trovare la condizione e sta facendo fatica su quello. Per me il belga, rispetto a quanto può fare, non ha fatto una buona partita. Dzeko è più forte anche a trentasette anni: in CL devono giocare lui e Lautaro.“

