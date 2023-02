Sono queste le parole in conferenza stampa di Acerbi, il difensore centrale dell’Inter parla così in vista del Porto.

Ecco le parole di Francesco Acerbi, il centrale difensivo dell’Inter in conferenza stampa parla alla vigilia della sfida al Porto: “Partita molto importante per noi, conosciamo le loro qualità e la loro abitudine a giocare queste competizioni. È una squadra di qualità, fisica, brava nella ripartenza, esperta. Dobbiamo subire il meno possibile migliorando in allenamento, considerando che anche il singolo può risolvere la partita: vogliamo dare il massimo davanti al nostro pubblico.“

Sul tecnico e Calhanoglu e Brozovic: “Il mister è sempre uguale, è giusto che sia così: è sempre stato così e l’ho ritrovato in forma, più del solito. A parte gli scherzi, è uguale: prepara le partite, è sempre lo stesso, molto tranquillo quando serve e quando bisogna dare un poi di indicazioni per stare sul pezzo è pronto a darci carica. Sono due giocatori molto forti, Brozovic è uno che in quel ruolo lì quando sta bene è veramente forte. Calha sta facendo un grandissimo campionato, considerando che quando vengono tirati in causa giocano sempre bene.” Fonte TMW.

