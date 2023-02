Sono queste le parole dell’ex giocatore nerazzurro, Diego Milito che su InterTV parla della sfida di Champions tra Inter e Porto.

Diego Milito parla così a InterTV della sfida di Champions League tra la sua ex squadra l’Inter e il Porto: “Stiamo vedendo un ottimo Lautaro, il Mondiale gli ha dato fiducia e spinta che è molto importante soprattutto per un attaccante. Ha trovato il gol, è in ottima forma e speriamo che continui così. Inter? E’ una grande emozione, è sempre speciale tornare a casa, dove ho vissuto momenti bellissimi. Qui c’è un’atmosfera straordinaria, ringrazio tutti: lo staff, il mister, i giocatori e i dirigenti che mi hanno trattato in maniera eccezionale”.

Conclude così: “E’ importante curare ogni dettaglio. Negli ottavi di finale trovi sempre squadre molto forti, e sarà una partita difficilissima, dura, per questo conteranno i dettagli. Credo che l’Inter sarà in grado di fare una grande partita, sono fiducioso, è una grandissima squadra. L’Inter ha fatto un ottimo girone, partite straordinarie con avversari molto forti, e questo potrebbe essere una spinta in più”.

