Vladimir Jugovic, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Vlahovic e dello scudetto

Centrocampista della Juventus e dell’Inter negli anni ’90, il serbo Vladimir Jugovic ha fatto il punto sulla lotta scudetto con La Gazzetta dello Sport.

LO SCUDETTO – «Quando sei alla Juve hai sempre l’obbligo di vincere lo scudetto. E all’Inter è la stessa cosa».

SERBIA PREOCCUPATA PER VLAHOVIC – «Non più di tanto abbiamo Mitrovic che sta battendo ogni tipo di record a livello di gol. Se Vlahovic non segna, è più un problema per la Juve. Ma non credo lo sia nemmeno per i bianconeri: magari Dusan si sblocca già sabato contro il Cagliari».

CHIESA NON STA SEGNANDO – «Però la Juve è comunque seconda… I gol arriveranno: li ha nel sangue. Io ho giocato con suo papà e in Federico rivedo Enrico».

PHILLIPS ALLA JUVE – «Sarebbe un ottimo rinforzo, è un nazionale inglese».

COSA PENSA DELLE SCOMMESSE – «Che il calcio è cambiato rispetto a quando giocavo. Oggi i giocatori hanno più tempo libero per cadere in queste ingenuità. Io pensavo soltanto ad allenamenti e partite».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG