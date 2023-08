L’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha analizzato così la sconfitta rimediata dalla propria squadra contro il Milan di Pioli

Intervenuto ai microfoni di Torino Channel, Ivan Juric ha analizzato la sconfitta del Torino per 4 ad 1 contro il Milan.

LE PAROLE – «In difficoltà dall’inizio, divario enorme tra le due squadre. È la più negativa da quando sono al toro, loro nettamente superiori in tutti i sensi. Contro il Cagliari è stata una partita giusta come concentrazione e gioco ma poca qualità in attacco, oggi è mancato tutto».

