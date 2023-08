L’allenatore del Torino, Ivan Juric, si è espresso così su Raoul Bellanova. L’ex Inter è arrivato questa estate in granata

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Torino-Cagliari, il tecnico granata Ivan Juric ha commentato l’arrivo dell’ex Inter Raoul Bellanova.

LE PAROLE – «Sono andati via più giocatori di quanti arrivati, non siamo al livello dell’anno scorso. Bellanova Confermo quanto ho detto: ha le caratteristiche giuste, ma su certi aspetti deve lavorare per arrivare ai livelli di Wilfried Singo. E’ un giovane, che ha giocato poco ma di grande prospettiva e che deve lavorare tantissimo».

L’articolo Juric: «Bellanova Ha caratteristiche giuste ma deve lavorare» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG