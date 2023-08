Il difensore con ogni probabilità sarà l’ultimo acquisto dei nerazzurri di questa sessione estiva; bisogna vedere se si riuscirà a comprare il francese.

Come candidamente ammesso da Inzaghi e Marotta ieri alla stampa, all’Inter manca un difensore centrale o braccetto, che dir si voglia. Il profilo individuato è Benjamin Pavard del Bayern Monaco: il francese, ex campione del mondo, non vuole saperne di restare in Germania anche per motivi di posizione in campo.

Giuseppe Marotta

I bavaresi chiedono 35 milioni ma devono fare i conti con la volontà del giocatore di andare a Milano e sul fatto che il suo contratto scade nel 2024. L’Inter, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, finora si è spinta a 30 milioni più bonus, offerta che ancora non basta; d’altronde i tedeschi hanno rifiutato in precedenza 38 milioni dal Manchester United, anche perché Pavard stesso non gradiva la destinazione. I nerazzurri potrebbero aggiungere altri bonus all’ultima offerta di 30 milioni, vedremo se basterà.

L’articolo L’Inter torna ad insistere per Pavard, il Bayern non vorrebbe cederlo ma si tratta proviene da Notizie Inter.

