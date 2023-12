Juric: «E’ buono che non ci sia più il monopolio di FIFA e UEFA, ma la Superlega…» . Le parole dell’allenatore del Torino

Juric, allenatore del Torino, in conferenza stampa ha espresso un parere controcorrente sulla nuova Superlega. Queste le parole del tecnico rivale della Juve.

JURIC SULLA SUPERLEGA – «E’ buono che non ci sia più il monopolio FIFA e UEFA, ma non sono d’accordo sulla Superlega, un campionato che esclude il merito. E’ però giusto scuotere l’ambiente per cercare altre soluzioni per migliorare questo sport».

