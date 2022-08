Juric: «Lukic non sarà il capitano del Torino». Le parole del tecnico sul caso legato al centrocampista serbo

Ivan Juric in conferenza stampa è tornato sul caso legato a Lukic. Ecco le parole del tecnico del Torino:

«Lukic verrà convocato ma non sarà capitano, poi vedremo come vanno le cose. Negli ultimi dieci giorni abbiamo accelerato e abbiamo fatto ciò che mi aspettavo ma ci manca ancora qualcosa, specialmente in mezzo al campo. Serve un giocatore con maggiore fisicità, anche perché l’anno scorso c’erano Pobega e Mandragora».

