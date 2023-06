Domani si conclude la stagione dei granata: il tecnico Ivan Juric ha ammesso che i suoi hanno qualche obiettivo ancora da centrare.

Ivan Juric ha parlato della partita di domani pomeriggio contro l’Inter in conferenza stampa. “Dobbiamo giocare felici e liberi, non devono esserci pressioni: vogliamo centrare l’ottavo posto, sarebbe un traguardo inaspettato ma anche un giusto premio“.

stadio Olimpico Grande Torino

“La maggior insidia domani? In Italia le cose sono cambiate. Lottano tutti, anche chi non ha obiettivi punta a vincere e inguaia chi deve lottare per qualcosa. L’Inter farà lo stesso, ma noi non dobbiamo pensare agli avversari. Dobbiamo pensare a noi e giocare come fatto ultimamente. Futuro? Non ci penso ancora, sono totalmente concentrato sulla partita e sulla conquista dell’obiettivo e quando ci vedremo (con la società, ndr) ne parleremo“.

