L’allenatore del Torino Ivan Juric in conferenza stampa si è lamentato della mancata completezza della sua rosa.

Il Torino esordirà in campionato contro il neopromosso Monza e Juric in conferenza stampa ha polemizzato ancora mostrando di non essere contentissimo. “Fino a questo momento non ho parlato perché abbiamo vissuto una fase di ritiro dove non era facile lavorare. Abbiamo lavorato tanto questa settimana per migliorare certe situazioni, come idee, come stato di forma, perché ho avuto l’impressione che non ci siamo ancora”.

Nikola Vlasic

“La squadra per poter competere in serie A deve essere altra roba. Penso che la squadra sia ancora incompleta a livello numerico, l’andazzo è uguale all’anno scorso, stiamo prendendo giocatori buoni che negli ultimi anni hanno fatto male. Spero che i vari Radonjic, Miranchuk, Lazaro ci possano dare una grande mano. Noi abbiamo buttato 40 giorni allenandoci senza giocatori. Ci mancano giocatori in difesa e a centrocampo. Sulle fasce siamo a posto e in attacco sono contento che sono arrivati Vlasic e Miranchuk. Il Monza ha preso giocatori importanti e ha mantenuto una buona base dall’anno scorso, mi aspetto quindi una partita difficilissima. Inoltre palleggiano bene, hanno il loro gioco. Vedremo come noi riusciremo a rispondere a questo tipo di partite”.

