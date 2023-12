Dopo la Juve il Torino. Il Frosinone di Di Francesco sarà ospite dei granata: in conferenza stampa, Ivan Juric ha parlato così.

JURIC – «È difficile affrontare il Frosinone, in casa anche contro la Juventus il risultato non è stato giusto. È una squadra in palla. Bologna È molto solido, stanno facendo tanti risultati e mi colpisce la solidità di chi vince: c’è una forza interna importante. È stata una settima buona, abbiamo lavorato bene e sono contento».

