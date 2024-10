I nerazzurri appena 3 giorni fa hanno battuto i giallorossi 1-0 con goal di Lautaro Martinez: l’allenatore dei capitolini è tornato a parlarne anche oggi. La Roma si prepara per l’incontro di domani di Europa League contro la Dinamo Kiev: in vista di questa sfida, Ivan Juric in conferenza stampa ha riflettuto apertamente sulle recenti performance della squadra, focalizzandosi in particolare sulla sconfitta subita contro l’Inter durante l’ultimo turno di Serie A. “Nell’ultima gara abbiamo visto molto volontà, dall’altra parte non abbiamo mentalità vincente assolutamente. Nelle ultime 17 gare, 3 vittorie, quindi la mentalità non è da Roma, neanche da livello inferiore. Con l’Inter, abbiamo fatto una buona gara ma poi l’errore ti condanna. Qui hai tutte le condizioni per lavorare bene”. I problemi “Ci sono dei problemi di mentalità, la prestazione c’è, i giocatori ci sono, non siamo al livello dell’Inter ma ci sono i giocatori. Voglio altra roba, altra […]

