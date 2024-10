È quasi tutto pronto allo stadio Wankdorf di Berna dove fra poco di giocherà Young Boys-Inter: Magnin ed Inzaghi hanno scelto gli 11 da mandare in campo. Sul campo sintetico che ospita le partite casalinghe dello Young Boys l’Inter è pronta per il suo terzo match di Champions League. Gli svizzeri sono ancora fermi a quota 0 punti mentre i nerazzurri hanno collezionato 4 punti per via del pareggio in trasferta contro il Manchester City e la vittoria casalinga per 4-0 contro la Stella Rossa. Le scelte Inzaghi non pensa più di tanto al derby d’Italia con la Juventus che si giocherà domenica alle 18, vero è che alcune scelte di formazione per la gara di stasera sono obbligate per via degli infortuni accorsi a Calhanoglu, Asllani e Acerbi. Dano un occhio alle formazioni ufficiali si nota che comunque risposano Bastoni, Darmian, Dimarco ed i due attaccanti titolari Lautaro Martinez […]

