L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è soddisfatto nonostante la sua squadra non abbia realizzato una grande prestazione. L’Inter batte lo Young Boys al fotofinish, ecco l’analisi della gara di Simone Inzaghi ai microfoni di Prime Video. “Eravamo in Champions, abbiamo visto che le partite sono tutte complicate, le ultime italiane qui avevano sofferto, non è semplice giocare su questo campo”. “Abbiamo perso le distanze in alcuni momenti ma abbiamo avuto tante occasioni per poterla vincere, la squadra ha avuto grande cuore e abbiamo meritato la vittoria”. L’apporto dei titolari “Sono entrati bene in campo come erano entrati domenica quelli di Roma. Io ho una rosa attrezzata, abbiamo qualche defezione, abbiamo sette partite ravvicinate, dobbiamo essere bravi a recuperare le energie perché avremo un tour de force”. L’assenza di Calhanoglu “Giocatore importante, mancava anche Asllani, a Barella per quello che ha fatto domenica e oggi bisogna solo fare i complimenti, ha fatto due […]

