I nerazzurri faticano a lungo contro gli elvetici e riescono a vincere solo nel finale grazie alla zampata sporca di Thuram. SOMMER 6: sventa in tuffo il pericoloso colpo di testa di Lakomy e poi vede arrivare palloni che per fortuna sua e dell’Inter non vanno a bersaglio. PAVARD 6,5: straordinario nel deviare in corner l’incornata di Virginius, bravo a recuperare diversi palloni coprendo le linee di passaggio avversarie. (Dal 76’ BASTONI s. v.). DE VRIJ 6,5: meno “regista” del solito, è la partita che lo richiede, non sbaglia quasi nulla. BISSECK 6,5: l’uomo sbagliato al posto giusto nel primo tempo quando a tu per tu col portiere avversario non riesce a batterlo, non è il suo mestiere. Al di là di questo non fa mai mancare il suo apporto in fase offensiva. DUMFRIES 7: dà vita ad un bel duello con Monteiro, duello che rischia di andare anche oltre […]

