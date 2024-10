Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, sarebbe in arrivo una proposta indecente per il centrocampista ex Cagliari. L’Inter, dopo la rivoluzione dell’estate del 2023, ha vissuto un’estate del 2024 piuttosto tranquilla riuscendo a trattenere tutti i big. In attesa di capire se l’anno prossimo si tornerà a parlare di “sacrificabili”, bisogna ricordare che incedibili non ne esistono. In tal senso va registrato il movimento che si sta creando attorno a Nicolò Barella: il sardo sembra essere al centro di un interesse di mercato che potrebbe portarlo lontano dai colori nerazzurri dell’Inter. 6 anni di successo Nicolò Barella, approdato nell’estate del 2019 all’Inter proveniente dal Cagliari, ha da subito dimostrato di essere un acquisto di valore per la squadra milanese. Con quasi 45 milioni di euro spesi per il suo cartellino, l’investimento dei nerazzurri ha fruttato bene, portando la mezzala a diventare uno dei centrocampisti più completi e apprezzati nel panorama calcistico […]

Leggi l’articolo completo Offerta di contratto folle a Barella: cosa farà l’Inter?, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG