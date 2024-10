Assistere dal vivo ad una partita di calcio italiano sta diventando sempre più difficile per via dei continui aumenti dei tagliandi. Nel contesto del calcio italiano, una critica severa emerge nei confronti delle politiche adottate dalle società di Inter e Milan. Come riporta un articolo su La Repubblica, le scelte delle proprietà americane sono al centro delle attenzioni per la loro strategia relativa ai prezzi dei biglietti degli incontri casalinghi. Aumento costante Questa strategia che pare orientarsi verso un esclusivismo economico che priverebbe buona parte dei tifosi della possibilità di assistere alle partite. I prezzi dei tagliandi per assistere ai match di cartello stanno vivendo un impennata che non conosce fine; l’esempio è dato dal costo del biglietto al terzo anello che arriva vicinissimo ai 100 euro quando non molti anni fa con 80 si assisteva al derby al secondo arancio centrale. La politica dei biglietti: tra lusso e esclusività […]

