Marotta e Scaroni, nonostante la spinta delle istituzioni per la zona di San Siro, hanno visioni opposte per la realizzazione dei nuovi impianti delle squadre milanesi..eccole Nel mondo calcistico la questione stadi si impone come tematica cruciale, intersecando passioni sportive, strategie urbane e riflessioni architettoniche. La direzione presa dalle squadre della Milano calcistica, Inter e Milan, mette in luce non solo l’ambizione di modernizzare le sedi di gioco ma rivela anche l’importanza di tali progetti nello scenario cittadino e nazionale. In questo contesto, le ultime evoluzioni offrono degli spunti interessanti sulla futura carta geografica del calcio milanese. Storia e futuro a medio termine Ieri, una riunione a Roma ha segnato un punto di svolta per il progetto di un nuovo stadio a San Siro. Alla presenza di esponenti di spicco del governo locale e nazionale, nonché dei rappresentanti delle due società calcistiche, si è discusso del superamento di un ostacolo […]

