Le parole di Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, sul futuro del difensore centrale della Juventus. I dettagli

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato a SportItalia del futuro del difensore della Juventus.

PAROLE – «Mi aspetto che faccia quello per cui viene confermato tutti gli anni. Serietà, affidabilità e rendimento elevato anche quando non riesce ad avere grandissima continuità, che è una cosa difficile. Tutti parlano, ma poi otto o nove anni nella Juventus non ci stai perché sei carino, ma perché dai delle risposte concrete».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG