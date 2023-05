Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Lecce

CHE JUVE SI ASPETTA – «Abbiamo raggiunto questa famosa quota 60 che non riuscivamo ad arrivarci. L’atteggiamento della squadra è stato diverso rispetto ai 25 minuti di Milano. Abbiamo sbagliato molto in fase conclusiva e su questo dobbiamo migliorare. Domani sarà diversa, il Lecce vuole rimanere in Serie A e dobbiamo essere bravi, concentrati e rispettosi».

BILANCIO DOPO LE 100 PANCHINE ALLA JUVE – «Va fatto a fine anno. Abbiamo due obiettivi davanti, che sono uno dei primi 4 posti e l’Europa League. Poi vedremo. Ci sono state cose positive e negative. È stata un’annata in cui abbiamo avuto vicissitudini. Abbiamo due obiettivi davanti e devono essere uno stimolo per noi».

