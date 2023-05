Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match contro la Roma

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Ci tenevo ad aprire io la conferenza perché non è come tutte le altre. Il prossimo anno giocheremo di nuovo in Serie A e volevo ringraziare la società che mi ha dato la possibilità di allenare questa squadra. Grazie anche ai tifosi che ci sono stati vicini dall’inizio, il merito è anche loro. La squadra ha dato tutto da inizio anno raggiungendo risultati incredibili. Grato al mio staff, che lavorano tantissimo. Il percorso è stato meraviglioso. Grazie di cuore a tutti, è stata fatta una impresa. Io sono felice, da qui fino alla fine del campionato dobbiamo però restare focalizzati sugli obiettivi perché possiamo toglierci tante soddisfazioni e rendere tutto straordinario. Dei miei discorsi personali ne parleremo solamente alla fine».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG