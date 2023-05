Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Milan

VERONA – «Viviamo con la consapevolezza di aver fatto una bella partita domenica con il Verona, e la stessa consapevolezza che domani dovremo fare molto di più e molto meglio contro il Milan. Sappiamo che chiunque giocherà, se abbiamo l’attenzione e l’umiltà giuste, riusciamo a fare buone prestazioni a prescindere da chi sia in campo, si è visto anche a Firenze o domenica. Abbiamo la convinzione che quando siamo squadra, chiunque scenda in campo fa il suo dovere».

MILAN – «I punti sono molto pesanti anche per loro, si stan giocando la qualificazione per la Champions. Viste le tante gare ravvicinate può essere che facciano riposare qualcuno. Da parte nostra abbiamo la convinzione che se ci sei come squadra, con l’atteggiamento giusto, fai la tua partita. E’ chiaro che affrontiamo dei mostri, perchè il Milan quando sta bene fisicamente, tale è: sono forti, consapevoli, e mantengono quell’umiltà che le grandi squadre devono avere. Noi da parte nostra siamo convinti che se facciamo una bella partita, da squadra faremo la nostra prestazione anche a San Siro contro il Milan».

