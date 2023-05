Massimo Marchesiello, Prefetto di Udine, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista del match tra Udinese e Napoli

PAROLE – «E’ confermato che Udinese-Napoli si giocherà alle 20:45, ci è sembrata la valutazione più opportuna viste anche le polemiche e le complicazioni che ci sono state in questo periodo. E’ tutto confermato, è un problema di ordine pubblico in più per Udine ma sapremo affrontare la situazione come sempre. Tifosi Napoli? Saranno 10 mila, tutti quelli non residenti in Campania verranno a tifare Napoli giovedì sera».

