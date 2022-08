La Juve spera di chiudere il mercato estivo con un paio di colpi importanti: Allegri spinge per avere Paredes e Depay

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione dei due probabili acquisti bianconeri. Sul centrocampista c’è già un accordo col giocatore ma serve la cessione di Rabiot, con cui il Manchester United non riesce a trovare l’accordo economico. Per l’olandese invece ballano due milioni di premi con il Barcellona per la risoluzione. La Juve attende, ma con Depya sembra esserci imminente la fumata bianca.

