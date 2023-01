Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: «Oggi dopo l’allenamento avrò definito la formazione contro un’Udinese»

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida dei bianconeri contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

VIALLI – «Ha rappresentato tanto come giocatore e come uomo. Un esempio da seguire per i più giovani, mancherà sicuramente a tutti noi».

DI MARIA E PAREDES – «Indipendentemente che torneremo a giocare allo stadio, ci sarà lo stadio pieno, sarà una bella occasione per noi. Abbiamo recuperato Di Maria, Paredes sta crescendo, Bremer è un poì affaticato e valuterò oggi. Rugani è pronto per giocare. Devo fare delle scelte, oggi dopo l’allenamento avrò definito la formazione contro un’Udinese che è fisica, sta facendo un ottimo campionato. Ha giocatori di qualità, in primis il nostro ex Pereyra che è straordinario. Beto è un giocatore fisico, attaccano bene la porta, sarà una partita complicata come tutte perché è la seconda dell’inizio della stagione».

SOULE – «Fisicamente sarebbe pronto, ora devo valutare se fargli fare il quinto. Ci ha dato una mano l’altro giorno, ma le sue qualità non sono da quinto. Sono contento di lui, di come sta crescendo. Stanno crescendo tutti, gli va dato il tempo di farlo».

TORNA ALEX SANDRO – «Domani dovrebbe rientrare, sta bene. Tra Gatti, Rugani, Danilo e Alex Sandro, togliendo Bremer che è affaticato, ne giocano tre».

