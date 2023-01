Le parole di Allegri dopo la vittoria della Juve: «Napoli e Milan sono davanti, noi dobbiamo raggiungere l’obiettivo minimo del quarto posto»

Ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha parlato dopo Juve Udinese.

VITTORIA – «Stiamo facendo un percorso bello, dobbiamo alzare l’asticella a livello di prestazioni. Oggi non abbiamo fatto granchè nel primo tempo, poi nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo avuto diverse occasioni. Parte finale con buona condizione fisica e mentale. Il livello tecnico è importante, Di Maria ha fatto giocate straordinarie, Paredes ha dato un’ottima palla ma senza voglia di metterti in discussione difficilmente porti le partite a casa. Dobbiamo lavorare in silenzio perchè siamo partiti tardi».

LE RIVALI E ANCORA SCUDETTO – «Stasera una bellissima serata, abbiamo ricordato Vialli, i tifosi ci sono stati vicini ma pensiamo a fare un passo alla volta e ad essere precisi e puntuali. Poi Napoli e Milan sono davanti, ma noi dobbiamo raggiungere l’obiettivo minimo che è il quarto posto».

