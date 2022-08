Il tecnico della Juve Allegri ha parlato al termine della partita vinta dai bianconeri contro il Sassuolo

Un soddisfatto Max Allegri ha commentato il successo della Juve contro il Sassuolo. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

DI MARIA – «Angel c’ha sempre quella faccia lì, poi si stava divertendo… sono cose che capitano, l’importante è aver vinto la partita e ricreato entusiasmo. Siamo partiti bene, poi abbiamo perso qualche pallone in uscita è lì siamo andati un po’ in difficoltà. In quei momenti bisogna stare sereni e far passare il momento. Vediamo domani gli esiti degli esami, sono cose che capitano. Oggi faceva anche molto caldo».

BREMER – «Mi sono meravigliato dell’inserimento che ha avuto, ha un buon piede e oggi ha fatto un’ottima partita. L’ho richiamato una sola volta quando ha seguito Berardi fino alla metà campo, lì devi mollare. Abbiamo fatto poca fatica a difendere perché abbiamo chiuso bene gli spazi. Ha gamba, è aggressivo e copre in lungo: è un giocatore importante».

