Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo la vittoria della Juve in Coppa Italia contro la Lazio

(inviato all’Allianz Stadium) – Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza dopo Juve Lazio di Coppa Italia.

VITTORIA DEL CENTROCAMPO – «La squadra ha fatto una bella partita, non era semplice. Facile dire dall’esterno, abbiamo tanti obiettivi da raggiungere ma la mazzata dei 15 punti si fa sentire. Venivamo da una brutta sconfitta col Monza, stasera la squadra era presente in campo. Tutti insieme, abbiamo difeso, attaccato, non concedendo niente alla Lazio ed è stata una bella vittoria che i ragazzi si sono meritati».

COS’E’ SUCCESSO A FINE PARTITA – «Bisogna capire i momenti della partita e la palla va gestito in un altro modo».

DIFESA RITROVATA – «Quando non abbiamo avuto la palla i primi messi bene erano i due attaccanti, Vlahovic e Chiesa, che han permesso agli altri di lavorare bene. Quando la squadra sta ordinata è più difficile che subiamo dei gol. Stasera è stato fatto questo».

SEMIFINALE DI COPPA ITALIA DOPO QUANTO SUCCESSO EXTRACAMPO – «Questa è una nuova esperienza per tutti. Abbiamo responsabilità addosso ma è anche bello perché dobbiamo fare bene in campionato e in Coppa Italia. Ora giocheremo con l’Inter, poi abbiamo l’Europa League. Dovevamo cambiare dopo le 3 partite di campionato. Da Napoli in poi abbiamo subito gol con troppa facilità e non è da noi».

L’articolo Juve, Allegri in conferenza stampa: «Non era facile, venivamo da una brutta partita» proviene da Calcio News 24.

