Il provvedimento del Giudice Sportivo nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. I dettagli

Il Giudice Sportivo ha pubblicato i provvedimenti dopo l’ultima giornata di Serie A. Punito in particolare Massimiliano Allegri per le proteste nel post partita di Genoa-Juventus.

COMUNICATO – «Ammenda di € 10.000,00 e diffida per Massimiliano Allegri dopo Genoa–Juve per avere, al termine della gara, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, contestato, all’inizio con tono pacato, l’operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant’è che il Direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG