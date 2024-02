Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, dopo il pareggio rimediato dai bianconeri contro il Verona

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro il Verona. Di seguito le sue parole.

CHE JUVE ESCE DA VERONA – «Una partita come questa potevi anche perderla nonostante le situazioni favorevoli alla fine. Bisogna riordinare le idee e chiarire l’obiettivo. Ora prendiamo gol con troppa facilità, questo pari serve per ripartire in trasferta e poi preparare al meglio la gara con il Frosinone».

MANCA SEMPRE QUALCOSA IN AVANTI – «Anche lunedì abbiamo avuto 5 o 6 occasioni. Può succedere, non deve ma dobbiamo lavorare e migliorare. Non dobbiamo sbagliare l’atteggiamento che ci consentiva di portare le gare a casa nei primi 4 mesi. Nel calcio ci metti tanto a costruire e poco a distruggere. Dobbiamo dare una riordinata generale per riprendere al meglio col Frosinone».

TESTA SBAGLIATA – «Nel calcio succede l’imponderabile, con l’Empoli abbiamo pareggiato una gara che nessuno si aspettava e magari avevamo già la testa non giusta e l’avevamo pagata. Non bisogna pensare di essere già in Champions, ma finchè la matematica non ci dà certezza dobbiamo lavorare per acquisirla».

DISTACCO CON L’INTER – «Da oggi non deve più incidere. Abbiamo fatto 2 punti in 4 partite, bisogna resettare. Abbiamo una semifinale di Coppa da giocare. Bisogna riprendersi piano piano. La squadra fa ma non basta».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG