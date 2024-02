Le parole di Marco Baroni, tecnico dell’Hellas Verona, dopo il pareggio ottenuto dagli scaligeri contro la Juve

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Verona contro la Juve. Di seguito le sue parole.

PUNTO IMPORTANTE – «È lunghissima, sarà difficile. Però io continuo a dire che dobbiamo continuare a lottare tutti insieme, il nostro pubblico è un valore aggiunto e stanno soffrendo insieme a noi. È la prestazione che volevo, con ritmo siamo riusciti a ridurre la differenza di valori in campo».

SUSLOV – «Può migliorare molto, stiamo lavorando molto anche al video con lui. Ha una grande energia, ha qualità e partecipazione. Sono convinto che possa crescere molto».

PARTITA – «Noi dobbiamo alzare il livello nei cambi. I ragazzi si stanno velocemente adattando, quando la squadra spende tanto noi non possiamo aspettare gli avversari. Strutturalmente non possiamo stare bassi, quindi dobbiamo fare una partita di corsa, intensità, ritmo. Dobbiamo lavorare insieme su questo in attesa dell’ingresso di tutti i nuovi».

GOL FOLORUNSHO – «Gli ho già detto di dimenticarlo. Io l’ho un po’ lanciato già nella Reggina, ha dei margini importanti, corsa e dinamicità».

NUOVO VERONA – «Ci sono dei momenti in cui ci vuole un cambiamento radicale. Io sono uno di quei allenatori che non dice bisogna aver tempo, ci vogliono i risultati ed il tempo non c’è. Il campionato è lunghissimo e durissimo per noi, tutti insieme lavoreremo per l’obiettivo salvezza».

