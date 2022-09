Le parole di Allegri prima del calcio d’inizio tra Juve e Salernitana: «Oggi serve dare intensità con la voglia di raggiungere la vittoria»

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve e Salernitana. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «L’atteggiamento deve essere quello di una squadra che deve approcciare bene. Stasera è complicata, serve dare intensità con la voglia di raggiungere la vittoria».

CENTROCAMPO – «Non sono preoccupato. Dispiace non avere Locatelli e Rabiot ma già ho rischiato Di Maria…rischiarli è sempre un problema, avevo bisogno di lui in quel momento. Per i due era un rischio troppo alto e li ho tenuti fuori».

KEAN – «E’ un giocatore importante che quando è centrato ci dà una grossa mano. Sono convinto che farà bene».

