Le parole di Max Allegri dopo il pareggio della Juve con la Sampdoria: «Vediamo il lato positivo: partiti meglio dell’anno scorso»

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole.

SQUADRA LUNGA – «Mettiamo le cose positive: non abbiamo preso gol per due partite. La Sampdoria nel primo tempo ha corso molto, noi nel secondo abbiamo fatto buone cose. Fatto un gol, avuto due situazioni favorevoli. Nel finale abbiamo avuto anche un’occasione. Nel calcio non bisogna mai fare una cosa, ossia correre all’indietro. Era successo uguale col Sassuolo, quelle cose lì van migliorate. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, peccato per i due punti persi».

