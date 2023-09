Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, dopo la partita dei bianconeri contro l’Empoli al Castellani

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

POGBA – «Ha avuto un fastidio dietro la gamba, ora vediamo dagli esami domani/dopodomani come sta. Speriamo niente di grave, è un giocatore diverso dagli altri. Dispiace».

ANALISI – «A Udine abbiamo fatto un secondo tempo brutto. Mi sorprendevano infatti questi elogi. Oggi è stata una buona partita, potevamo fare qualche gol in più. I ragazzi sono stati bravi tutti. C’è un buono spirito, questa voglia di fare una stagione importante in Coppa Italia e in campionato»

