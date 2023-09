Le parole di Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, dopo la partita dei toscani contro la Juventus al Castellani

Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Juve. Di seguito le sue parole.

REAZIONE – «La Settimana scorsa mi sono arrabbiato molto, stasera non posso dire ai ragazzi dal punto di vista dell’impegno. E’ stata la mentalità giusta. Stasera è stata la prima volta che questa squadra ha giocato insieme. C’è stato un buon gioco contro una Juve fortissima, proibitiva per noi. Ma c’è mancato l’ultimo pezzo dove dobbiamo migliorare».

ZERO GOL FATTI – «Si anche se nelle prime due gare abbiamo avuto 13 occasioni. Stasera non ce ne sono state anche se siamo arrivati lì tante volte. E’ successo anche l’anno scorso, poi alla lunga i giovani ci hanno preso per mano facendo un’impresa. Senza mentalità non si può fare, ripartiamo da qui».

