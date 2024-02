Rimane incerto il futuro della Juve e di Allegri: addio a giugno o insieme ancora un anno? A breve l’incontro tra tecnico e dirigenza

Dubbi, tanti dubbi su quello che sarà il futuro di Massimiliano Allegri, in scadenza di contratto con la Juve nell’estate del 2025 e ad oggi ancora non sicuro di estendere questo accordo. Il tecnico non si scompone, ma sa che a Torino non vogliono iniziare la prossima stagione con un allenatore in scadenza.

Per questo, nei prossimi mesi, ci sarà un incontro con Giuntoli e Manna che, riferisce Tuttosport, ad oggi ancora non c’è stato. Si parlerà di progetti e piani futuri, cercando di capire se c’è sempre la stessa visione. In caso contrario non si può escludere nulla.

