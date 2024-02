Domani iniziano gli ottavi di finale di Champions League: l’Inter è alle spalle delle grandi favorite Real Madrid e Manchester City

Poco più di 24 ore e ripartirà la Champions League, la massima competizione calcistica europea. E ricomincia con le due grandi favorite subito in campo: il Manchester City a Copenhagen e il Real Madrid in casa del RB Lipsia. Alle loro spalle però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è l’Inter.

I nerazzurri infatti non hanno la rosa stellare delle due squadre sopracitate – con il solo Lautaro a poter fare compagnia ai vari Bellingham, Vinicius, De Bruyne e Haaland – ma non partono sfavoriti contro nessuna delle altri pretendenti. Rispetto al Bayern Monaco, Atletico Madrid o PSG la squadra di Inzaghi arriva in un momento positivo sia in termini di risultati che di gioco.

