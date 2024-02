Ivan Juric sempre più lontano dal Torino? Dopo le sue parole sull’Europa arriva una grossa offerta dall’Inghilterra

Il Torino e Ivan Juric sembrano sempre più lontani. Il tecnico, dopo le parole in cui preannunciava l’addio in caso di mancata qualificazione alle coppe europee, ha ricevuto dall’Inghilterra una grossa offerta. Come riportato da Tuttosport, il West Bromwich Albion è pronto ad offrirgli un contratto da 2 milioni a stagione più bonus.

La squadra al momento è in Championship, la Serie B inglese, in lotta per i playoff e in pieno cambio di proprietà, con il miliardario americano Shilen Patel che secondo il Daily Mail è pronto a subentrare all’attuale proprietà cinese, mai amata dai tifosi. Si prospetta quindi un cambio totale nel club inglese, che pur militando in una categoria inferiore può garantire al tecnico investimenti maggiori per creare una squadra che ha voglia di tornare il prima possibile in Premier League.

