Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juve contro la Lazio che vale l’accesso alla semifinale di Coppa Italia

Massimiliano Allegri ha parlato a Sportmediaset dopo la vittoria della Juve in Coppa Italia che vale l’accesso alla semifinale. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – Stasera è stata una bella partita, abbiamo giocato bene nel primo tempo col pallone e a volte anche nel secondo. Abbiamo concesso poco e niente alla Lazio. La cosa più importante è l’atteggiamento che col Monza avevamo sbagliato prendendo due gol evitabilissimi.

SPIRITO – Sono ragazzi responsabili e grandi, per vincere oltre a tattica e tecnica ci vuole lo spirito giusto. Oggi abbiamo vinto tanti duelli e abbiamo giocato in maniera ordinata contro il loro pressing.

LAZIO – Giocare contro la Lazio non è semplice, se si scatenano in velocità non è facile. Noi li abbiamo rallentai e abbiamo chiuso le traiettorie di pareggio. Quando è entrato Milinkovic, l’unico che poteva prenderla di test, abbiamo difeso bene anche sui cross.

SECONDO TEMPO – La squadra ha fatto una buona partita, nel secondo tempo loro hanno avuto il dominio del posesso e noi siamo stati pericolosi in ripartenza. Veniamo da un momento non semplice, abbiamo forse perso un po’ di tranquillità. Abbiamo messo una buona base per poter ripartire in campionato.

SINGOLI – Non parlo di tutti perché non sono preparato, non lo ero nemmeno a scola. Sta diventando un esempio importante a livello di cuore e testa, senza togliere nulla agli altri. Nonostante l’età ha il DNA della Juve dentro. Non si tira mai indietro. Chiesa ha fatto delle cose buone, Vlahovic alcune buone e altre meno, Cuadrado straordinario. Ma sono stati tutti bravi a non mollare come invece abbiamo fatto col Monza.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

L’articolo Juve, Allegri: «Stasera una bella partita, giocare con la Lazio non è mai semplice» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG