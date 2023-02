Le parole di Bremer dopo la vittoria della Juve contro la Lazio che vale l’accesso alla semifinale di Coppa Italia

Bremer ha parlato a Sportmediaset dopo la vittoria, con il suo gol della Juve in Coppa Italia che vale l’accesso alla semifinale. Di seguito le sue parole.

GOL IMPORTANTE – «Sono contento per questo gol, abbiamo passato il turno e contava questo».

RISPOSTA DI CARATTERE – «Sappiamo di aver fatto partite non all’altezza, ma quello che è fuori non può centrare con quello che c’è in campo. Ci penserà la società».

CAMPIONATO – «Dobbiamo recuperare. La Juve è una squadra di alto livello, dobbiamo fare più punti possibili e poi vedremo dove arriveremo».

COMPATTEZZA – «All’inizio dell’anno avevamo perso questa compattezza, ora dobbiamo continuare su questa strada».

