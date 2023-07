Arthur Melo, centrocampista di proprietà della Juventus, ha parlato a Sport circa il suo momento e la sua condizione fisica

Arthur Melo, centrocampista di proprietà della Juventus, ha parlato a Sport circa il suo momento e la sua condizione fisica.

PAROLE – «Sono nel mio momento migliore. Sto già molto bene fisicamente e mentalmente per questa nuova stagione, che è molto importante per me e non vedo l’ora che inizi. Futuro? Certo, tutti hanno progetti, vittorie col club e con la nazionale brasiliana… Ma io sono più concentrato sul breve termine».

