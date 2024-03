L’ex calciatore Massimo Orlando ha fatto il suo pronostico sul prossimo match di Serie A tra Juventus e Atalanta

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, l’ex giocatore Massimo Orlando ha parlato della prossima sfida della Juve in campionato.

PAROLE – «Contro lo Sporting l’Atalanta è stata stupenda ma sfortunata. Gioca bene, ha avuto tre partite in cui qualcosa non ha funzionato ma rimane un’ottima squadra. Questa Atalanta può mettere in difficoltà la Juventus e la vedo quasi come favorita ora»

The post Juve Atalanta, l’ex calciatore sicuro: «Questa Atalanta può mettere in difficoltà la Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG