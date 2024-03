Panchina Juve, l’ex calciatore non ha nessun dubbio: «Quando fece il passo all’Inter sbagliò il momento, ma lo era per tutti in quella Inter»

L’ex calciatore Massimo Brambati ospite a TMW Radio, ha parlato del futuro della panchina della Juve, commentando un nome a ‘sorpresa‘. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Gasperini alla Juve? Lo vedrei bene, è da tanto tempo che è pronto per una big. Quando fece il passo all’Inter sbagliò il momento, ma lo era per tutti in quella Inter».

