Arek Milik sarà titolare in Juve Atalanta e spera di ritrovare il gol in Serie A. Non segna da 5 mesi in campionato

Come rivelato da Sky Sport, sarà Arek Milik a prendere il posto dello squalificato Dusan Vlahovic, nell’attacco della Juve contro l’Atalanta.

Il polacco, domenica, spera di interrompere il digiuno da gol in Serie A visto che non segna da 5 mesi in campionato. Milik, nel 2024, ha segnato solo la tripletta in Coppa Italia contro il Frosinone.

The post Juve Atalanta, Milik cerca un gol che gli manca da 5 mesi appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG