La Juve Primavera ospita l’Atalanta nella decima giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juve Primavera vuole dare seguito alle tre vittorie consecutive in campionato. Bianconeri che ospitano l’Atalanta a Vinovo.

Juve Atalanta Primavera 0-1 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Juve Atalanta Primavera.

2′ Punizione Ripani – Pallone scodellato in area ma respinto dalla difesa dell’Atalanta.

5′ Occasione Manzoni – Esce male la Juve dal basso, prova ad approfittarne l’Atalanta. Manzoni carica la conclusione ma viene murato dall’ottima opposizione di Bassino.

7′ Ancora Bassino a respingere – Ospiti molto pericolosi in questa fase. Ci prova Bonanomi in area di rigore, ma c’è ancora la gamba di Bassino ad impedire che il pallone arrivi dalle parti di Vinarcik.

8′ Colpo di testa Vlahovic – Regonesi scodella sul secondo palo dalla sinistra, Vlahovic salta bene in terzo tempo ma manda alto sopra la traversa.

9′ Gol Vavassori – L’Atalanta firma il vantaggio con il suo numero 11, Vavassori. Pallone a sinistra, lui punta e salta secco Martinez: poi destro ad incrociare che non lascia scampo a Vinarcik e si infila nell’angolino.

11′ Tiro Vacca – Reazione della Juve targata Vacca. Conclusione dal limite del classe 2005 che viene murata centralmente da Pardel.

12′ Spreca la Juventus con Savio e Ngana – Doppio traversone sbagliato. Prima Savio, che centra un avversario dalla destra, poi con Ngana che spara altissimo da buona posizione.

15′ Gol annullato Vlahovic – Ancora Vavassori a scappare via sulla sinistra a Martinez. Tiro-cross che diventa un invito a nozze per Vlahovic, bravo a ribadire in rete in area piccola. Ma è tutto fermo: bandierina su per l’assistente, è fuorigioco.

Juve Atalanta Primavera 0-1: risultato e tabellino

Rete: 9′ Vavassori

Juventus Primavera (3-4-3): Vinarcik; Martinez, Bassino, Gil; Savio, Ripani, Ngana, Pagnucco; Vacca, Florea; Pugno. All. Montero. A disp. Fuscaldo, Firman, Domanico, Biggi, Turco, Giorgi, Grosso, Scienza, Scarpetta, Owusu, Crapisto

Atalanta (3-4-2-1): Pardel; Obric, Guerini, Comi; Chiggiato, Colombo, Manzoni, Regonesi; Vavassori, Bonanomi; Vlahovic. All. Bosi. A disp. Sala, Simonetto, Riccio, Bordiga, Armstrong, Tornaghi, Jonsson, Martinelli, Castiello, Capac, Cassa

Arbitro: Frascaro di Firenze

Juve Atalanta Primavera: il pre-partita

